الخرطوم 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واستسلمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف بالسودان من وكالة التنمية الأمريكية الدولية 500 طن متري من الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام المنقدة للحياة لأطفال السودان.وأعلنت يونيسيف، في بيان عن تلقيها الدفعة الأولى من الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام المنقذة للحياة من مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.وأشارت إلى أن الدفعة التي تحتوي على 500 طن متري ـــ حوالي 36.512 كرتون ــ من الأغذية العلاجية وصلت إلى ميناء بورتسودان في منتصف سبتمبر الجاري؛ وهو الميناء الرئيسي في البلاد.وأفادت بأن شحنة الأغذية تأتي في وقت حرج، حيث شهد السودان زيادة في عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في الشهرين الماضيين.وتمكنت اليونيسف من إمداد 137 ألف فتى وفتاة بالأغذية العلاجية المنقذة للحياة والعلاج هذا العام، منهم 100 ألف بدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجمعية الصحة البريطانية.// انتهى //14:23ت م0094