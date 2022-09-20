عرعر 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة بمكتبه اليوم, القيادات الأمنية بالمنطقة لعرض استعدادات الجهات الأمنية لليوم الوطني الـ 92 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار".واطلع سموه على عرض من القادة عن مهام وخطط واستعدادات الجهات الأمنية لهذه المناسبة الوطنية الغالية في جميع مدن ومحافظات المنطقة.وناقش اللقاء العديد من الموضوعات، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.// انتهى //14:27ت م0095