جيزان 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه اليوم، المدير العام للتعليم بالمنطقة المكلف ملهي بن حسن عقدي، ومدير إدارة تعليم محافظة صبيا عثمان بن محمد مسملي، بمناسبة تكليفهما مؤخراً.وأكد سموه أهمية الدور المناط بإدارات التعليم وغيرها من الجهات التعليمية، لتقديم كل ما يُسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان، منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية، وتوجيهاتهما الدائمة بتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن في المجالات كافة، وفي مقدمتها التعليم، موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل كل ما يُسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم وتحسين المخرجات ورفع مستوى الأداء والتحصيل الدراسي، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات.// انتهى //14:28ت م0097