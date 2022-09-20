الجزائر 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، وفداً من البرلمانيين الأوروبيين برئاسة رئيس لجنة العلاقات مع بلدان المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي، أندريا كوزولينو، الذي يزور الجزائر حالياً.وأفاد بيان لوزارة الطاقة الجزائرية اليوم بأن الجانبين استعرضا واقع علاقات التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها في مجالات الطاقة والتعدين و مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة وخاصة استغلال الهيدروجين الأخضر.// انتهى //14:31ت م0098