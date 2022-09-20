نجران24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بدعم واهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله -، بطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.جاء ذلك خلال زيارة سموه لطلاب برنامج التربية الفكرية بمدرسة العريسة الابتدائية والمتوسطة حيث استمع لشرح من مدير عام إدارة التعليم بالمنطقة فهد بن صالح عقالا عن تصنيف إعاقة الطلاب من قبل المختصين كما شاهد التجهيزات المدرسية والإنجازات التي حققها عدد من طلاب وطالبات التربية الخاصة بالمنطقة على مستوى المملكة بالإضافة إلى استعدادات التي تم اتخاذها للاختفال باليوم الوطني.وأشاد بالبرامج التي للطلاب من الجهات الحكومية والجمعيات ذات العلاقة، مما كان له الأثر الإيجابي في مساعدة هذه الفئة الغالية للتعايش مع أفراد المجتمع.وفي ختام زيارته كرم سموه طلاب التربية الخاصة.//انتهى//14:34ت م0099