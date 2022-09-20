جيزان 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، بمكتبه اليوم، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور عبدالله بن عايض الشهري.واطلع سموه خلال الاستقبال على التقرير الخاص بالحالة المطرية والموسمية والسيول التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، مستمعًا لشرحٍ من مدير الدفاع المدني عن آثار الأمطار وكيفية التعامل مع كميات الأمطار والسيول، بالإضافة للعمليات الميدانية المُنفذّة للتعامل مع حالات الإنقاذ وما جرى رصده ميدانيًا والتوصيات المقترحة حيال ذلك.وثمن سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز جهود منسوبي مديرية الدفاع المدني بالمنطقة خلال فترة هطول الأمطار وجريان السيول، وما تم تفعيله من إجراءات وخطط أسهمت بتوفيق الله تعالى في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مثمناً الدور الإنساني النبيل لمنسوبي المديرية والخدمات الإنسانية في التعامل مع حالات الغرق والاحتجاز.// انتهى //14:35ت م0100