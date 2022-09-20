اليوم الوطني/ أمانة الجوف وبلدياتها تنهي تركيب 15600 علم و454 مجسمًا استعدادًا لليوم الوطني
الثلاثاء 1444/2/24 هـ الموافق 2022/09/20 م واس
سكاكا 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واس
تواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة تنفيذ خطة الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، حيث تم الانتهاء من تركيب أكثر من 15600 علم في الشوارع والميادين على مستوى المنطقة ومحافظاتها.
وأوضح متحدث الأمانة عمر الحموان أنه تم تركيب 1059 من اللوحات الترحيبية والبنرات، و145 لوحة مضيئة، و8 لوحات إلكترونية، بالإضافة إلى 1200 من الكشافات الخضراء و454 مجسما.
وأشار إلى أن احتفالات الأمانة ستشهد مجموعة من الفعاليات والمسابقات بمشاركة كوكبة من الفنانين والفنانات.
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14:38ت م
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