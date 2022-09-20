سكاكا 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واستواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة تنفيذ خطة الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، حيث تم الانتهاء من تركيب أكثر من 15600 علم في الشوارع والميادين على مستوى المنطقة ومحافظاتها.وأوضح متحدث الأمانة عمر الحموان أنه تم تركيب 1059 من اللوحات الترحيبية والبنرات، و145 لوحة مضيئة، و8 لوحات إلكترونية، بالإضافة إلى 1200 من الكشافات الخضراء و454 مجسما.وأشار إلى أن احتفالات الأمانة ستشهد مجموعة من الفعاليات والمسابقات بمشاركة كوكبة من الفنانين والفنانات.//انتهى//14:38ت م0102