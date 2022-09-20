مكة المكرمة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسزار المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها الـ 42 - اليوم - مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، واطلعوا على كيفية صناعة الكسوة والخيوط المستخدمة في حياكتها، واستخدام أحدث التقنيات في الحياكة والنسيج.واستمعوا إلى شرحٍ عن تاريخ صناعة الكسوة والمواد الخام المستخدمة في صناعتها، ومراحلها وأقسام المصنع، وبداية إنشائه وتطوره .وتجوّلوا في أقسام المصنع التي شملت: الحزام، وخياطة الثوب، والمصبغة، والطباعة، والنسيج الآلي، والنسيج اليدوي، والمختبر، وشاهدوا نماذج وصوراً عن مراحل صناعة ثوب الكعبة المشرفة.كما زار المشاركون في المسابقة المشاعر المقدسة، حيث شملت زيارتهم مشعر عرفة ومنى ومزدلفة، شاهدوا خلالها جبل الرحمة، ومسجد نمرة، والجمرات الثلاث، ومسجد الخيف وجسر الجمرات، منوّهين بالجهود المبذولة من قبل المملكة في خدمة بيت الله الحرام وقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة،// انتهى //15:43ت م0133