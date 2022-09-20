حفر الباطن 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسقدّمت صحة حفر الباطن خدماتها العلاجية في أقسام الطوارئ بمستشفى القيصومة لـ 79,601 مستفيداً، فيما قدّمت العيادات الخارجية بالمستشفى خدماتها لـ 8,214 مستفيداً، وذلك خلال النصف الأول من العام الأول من الجاري 2022.وأوضحت صحة حفر الباطن أن مستشفى القيصومة قام بتزويد عيادات الطوارئ بالشاشات الرقمية الإلكترونية لمساعدة المريض داخل العيادة إضافة إلى توزيع بطاقة أولوية على الفئات المستهدفة من ذوي الإعاقة وكبار السن ومرضى الرعاية المنزلية، وذلك بهدف تسهيل تقديم الخدمات الطبية وسرعة انجازها للمستفيدين.// انتهى //15:50ت م0135