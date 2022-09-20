القاهرة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسعقدت اليوم في القاهرة أعمال الدورة العادية الـ (97) للجنة الدائمة للإعلام العربي، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور نبيل جاسم وبحضور رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية الدكتور فهد بن حسن آل عقران، ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي.ورأس وفد المملكة في أعمال الدورة وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي.وأعرب معالي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر كرم جبر في الكلمة الافتتاحية عن أمله بأن تخرج اللجنة بتوصيات عملية تعطي دفعة جديدة للعمل الإعلامي العربي لجعله أكثر فعالية في القضايا المشتركة.وأكد أهمية العمل المشترك لتحديث محاور الإستراتيجية الإعلامية من أجل الدفاع عن قضايا الأمة العربية مع العمل لتطوير محتوى الخطاب الإعلامي العربي الموجه إلى الرأي العام العالمي.من جانبه أوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال أحمد رشيد خطابي أن اللجنة ستناقش جملة من القضايا تتصدرها مواصلة الدعم الإعلامي العربي المتواصل للقضية الفلسطينية العادلة وفي صلبها الأوضاع في القدس المحتلة بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية ضد الإعلاميين الفلسطينيين.وستبحث اللجنة سبل تفعيل أهداف الإستراتيجية الإعلامية العربية 2022-2026 وتعاطي وسائل الإعلام مع الأزمات والكوارث، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي، ودور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 والإعلام الإلكتروني والإعلام التربوي والتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية العالمية، فضلاً عن المسائل التنظيمية لمجلس وزراء الإعلام.// انتهى //15:55ت م0137