الرياض 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسضبطت الإدارة العامة للمجاهدين (9) مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في المنطقة الشرقية.وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة المجاهدين عبدالمجيد الكنعان، أنه تم ضبط (9) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها (9) مقيمين، (8) من الجنسية الباكستانية و(1) من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.وحث الكنعان، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //15:59ت م0139