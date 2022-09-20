الرياض 24 صفر1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسعقدت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، مع معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، وعدد من مسؤولي البنك لمناقشة أعمال وإنجازات البنك الواردة في التقرير السنوي للعام المالي 1442 /1443هـ.وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة التوجه المستقبلي للبنك في تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية، بالإضافة إلى آليات تقديم خدمات التمويـل والائتمان لصادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتكاملها مع برامج التمويل والائتمان التي تقدمها البنوك والصناديق الحكومية الأخرى، وضوابط ومعايير تقديم خدمات التمويل والتأمين للمستفيدين لضمان تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي في الاقتصاد الوطني.وناقش أعضاء اللجنة مع مسؤولي البنك آلية حوكمة عمل البنك على الاتفاقيات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وأهمية التنسيق مع البنوك والصناديق التنموية لدراسة فـُرص التمويل والائتمان للصادرات المُمكن تقديمها من المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية والدوليّة، وآليات تفعيل تلك الفرص.كما بحث الاجتماع ما حققه البنك من أعمال وإنجازات لإيجاد الحلول اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه تسويق المنتجات السعودية في الخارج ودعمها ماليًا بمنتجات البنك.وأكدت اللجنة ل مسؤولي البنك أهمية بناء مؤشرات أداء لقياس أثر خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات في تحقيق مزايا تنافسية وأثرها على الاقتصاد، وقياسها بشكل دوري.يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ذات العلاقة بمجالات التجارة والاستثمار.// انتهى //16:00ت م0140