أبها 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واساستضاف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، اليوم، اللقاء الدوري الثاني للإدارة العامة للشؤون القانونية ومدراء الإدارات القانونية بفروع الوزارة على مستوى المملكة، الذي جاء تحت عنوان "مهارات التحقيق الإداري وفق نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية".وأشار مدير الفرع المهندس عبدالله الويمني، إلى أن اللقاء يسلط الضوء على معوقات سير العمل والوظائف الإدارية وأوجه القصور والسلبيات وإعداد الدراسات لهذه الظواهر وحصر أسبابها وإعداد تصور يهدف إلى تلافيها مستقبلاً.كما يناقش اللقاء عدداً من الموضوعات منها استعراض الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية ونطاق تطبيقه والواجبات الوظيفية ومفهوم المخالفات الوظيفية والمسؤولية التأديبية, كما يناقش حقوق الموظف وإجراءات التحقيق الإداري والمبادئ التي تحكم تطبيق الجزاءات، إضافةً إلى مسار العمل الإجرائي للجان التحقيق.// انتهى //16:00ت م0141