الرياض 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسنظّمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية - اليوم -، ورشة عمل تعريفية حول متطلبات وإجراءات شهادات المطابقة للإطارات والدراجات النارية، بحضور عددٍ من المصّنعين والتجار والمورّدين.وتناولت الورشة عدة محاور، أبرزها التعريف باللوائح الفنية الخليجية لمنتجات الإطارات والدراجات النارية وأنواعها، وإجراءات إصدار ترخيص لاستخدام بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، بالإضافة إلى التعريف بإجراءات التسجيل وإصدار الشهادات من منصة "مطابق" التابعة لهيئة التقييس الخليجية.كما تضمنت الورشة التعريف بإجراءات التسجيل وإصدار الشهادات من منصة "سابر"، التي تهدف إلى تحسين تجربة الاستيراد، والحصول على شهادات المطابقة والإرساليات المطلوبة في المملكة، ورفع نسبة المنتجات المطابقة في المملكة، إضافة إلى حماية المستهلك، وتلبية احتياجات المستفيدين، من قطاع الأعمال، وجهات تقويم المطابقة، والجهات الحكومية ذات العلاقة.// انتهى //16:01ت م0142