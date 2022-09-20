واشنطن 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسعقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف - أمس - اجتماعًا مع المديرة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي سوزان ليندمان، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية الدكتور عبدالرحمن القرطاس.وبحث الاجتماع مجالات التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وسبل تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في عدد من القطاعات المستهدفة، والإسهام في تعزيز الاستثمارات بين البلدين تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يمثّل مجلس الأعمال السعودي الأمريكي نقطة دعم لتعزيز الاستثمار ونمو التجارة بين البلدين.وتأتي زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الولايات المتحدة بهدف دفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الأمريكية، والتي شهدت نمواً ملحوظًا خلال الأعوام الخمس الماضية مسجلة زيادة بنسبة 50%.// انتهى //16:09ت م0144