القاهرة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسبدأت اليوم فعاليات ورشة العمل الإقليمية، التي تنظمها المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بالقاهرة، بالتعاون مع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكوميسك)، ومشاركة 80 ممثلاً من الدول الأعضاء العاملين في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.وتناقش الورشة سُبل تعزيز سياسات الأمن الغذائي وتطويرها، ووضع أطر وإستراتيجيات قانونية في مجال الأمن الغذائي لزيادة الإنتاجية، وإمكانات بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صمودًا وأكثر استدامة.وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية أعضاء المنظمة في مجال الأمن الغذائي، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات ذات الصلة بصنع السياسات والتخطيط الإستراتيجي في هذا المجال، والخروج بتوصيات تساعد حكومات الدول أعضاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي على تطوير الزراعة.// انتهى //16:11ت م0145