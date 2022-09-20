مسقط 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبد الله بن سعود العنزي, مأدبة غداء تكريماً لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الذي يرأس وفد المملكة في الاجتماع الدوري السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه سلطنة عُمان.حضر المأدبة رئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان الشيخ خالد بن هلال المعولي، وعدد من أعضاء مجلس الشورى العُماني ومسؤوليه.كما حضرها الوفد المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى، عضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور إبراهيم النحاس، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور طارق الشمري، وعضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم، وعددٌ من المسؤولين في المجلس، وعددٌ من المسؤولين في سفارة المملكة بسلطنة عُمان.// انتهى //16:17ت م0146