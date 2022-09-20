القاهرة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر6 مليارات جنيه ليصل إلى 2ر688 مليار جنيه، بعد تعاملات كلية بالسوق بلغت 27ر2 مليار جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 59ر1% مسجلاً 10.010.53 نقاط، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 96ر0% ليصل إلى 01ر2198 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" 02ر1% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 7ر3140 نقطة.// انتهى //17:11ت م0161