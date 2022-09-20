تبوك 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسانطلقت أمس، دورة لـ 35 حكماً من أبناء وفتيات منطقة تبوك لرياضة البوتشيا المؤهلة للتحكيم في بطولة تبوك الأولى المفتوحة للبوتشيا للشلل الدماغي وشديدي الإعاقة، وذلك في مقر جامعة فهد بن سلطان.وحاضر الدورة التي أقامها نادي ذوي الإعاقة بمنطقة تبوك الكابتن محسن آل اسماعيل, وتستمر بشقيها النظري والعملي لمدة 11 يوماً بهدف تأهيل المتدربين للتحكيم في البطولة الأولى للبوتشيا.وتناولت الدورة في يومها الأول عدداً من المحاور، إلى جانب مناقشة أساسيات وقوانين اللعبة وطريقة دخول الحكام والوقوف أثناء اللعب وأبرز الأخطاء التي يقع بها اللاعب والمساعدون والحكام.// انتهى //17:12ت م0162