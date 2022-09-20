القاهرة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" فهد بن حسن آل عقران، اليوم في القاهرة بمعالي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر كرم جبر، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ97 للجنة الدائمة للإعلام العربي.وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين واستعراض دور الإعلام في التعامل مع الملفات ذات الأولوية للمنطقة العربية.// انتهى //17:15ت م0163