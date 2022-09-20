عدن 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسنظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن ندوة بعنوان "محو الأمية أساس التنمية المستدامة وتطور الأوطان" ضمن مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة.وقدمت في الندوة عدد من أوراق العمل حول محو الأمية بين الواقع والمأمول ودور السلطات المحلية في الحد من الأمية، وتعليم الكبار في اليمن إلى أين، ودور الإعلام في الحد من انتشار الأمية.ويأتي ذلك في إطار سعي المركز في دعم القطاعات الخدمية باليمن من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج تعزز من مستوى الخدمات المقدمة للشعب اليمني الشقيق.// انتهى //17:18ت م0164