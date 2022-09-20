مأرب 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 297 طناً و 460 كيلوغراماً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مدينة مأرب ومديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 16,680 فرداً.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //17:20ت م0165