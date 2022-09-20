القاهرة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حرص الجامعة العربية على ضمان استمرارية التعليم في حالات الجوائح والأزمات، موضحًا أن الجامعة أطلقت خطة عربية في هذا الصدد خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك في كلمة أبو الغيط التي ألقاها اليوم في افتتاح "قمة تحويل التعليم" المنعقدة حاليًا على هامش أعمال الدورة الـ(77) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.ونوّه الأمين العام للجامعة العربية في كلمته، بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن عقد قمة تتناول موضوع التعليم بصفته ركيزة أساسية لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات، مؤكدًا أنها فرصة حقيقية للتشاور حول سُبل إدارة التعليم في عالم متغير.ولفت أبو الغيط الانتباه إلى ما تعرضت له بعض الدول العربية من زيادة في أعداد تسرب الأطفال من التعليم بسبب الاضطرابات التي شهدتها خاصة في سوريا واليمن، عادًّا ذلك تهديدًا حقيقيًا يتعين على المجتمع الدولي التعامل معه بحزم.// انتهى //17:26ت م0166