الرياض 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واساختتمت أمس الأول ورشة العمل المشتركة بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي والإسلامي، التي انعقدت خلال المدة من 13 إلى 15 سبتمبر 2022م، بمشاركة العديد من إدارات المركز.وتضمنت فعاليات الورشة العديد من المحاور لتعزيز الشراكة والتعاون والرؤية المستقبلية بين الجانبين في مجالات العمل الإغاثي والإنساني.كما وقع على مخرجات الورشة معالي الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي والإسلامي الدكتور حسين بن محمد الشبلي، ومساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.ويأتي ذلك في إطار سعي المركز لتعزيز شراكاته الإستراتيجية مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية الإنسانية في العالم وتحسين مستوى العمل الإنساني.// انتهى //17:40ت م0167