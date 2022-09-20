حضرموت 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسقدّم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ342 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر أغسطس 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وقُدِّم خلال المشروع 1.796 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 67% ونسبة الإناث 33%، بينما شكلت نسبة النازحين 24% والمقيمين 76% من إجمالي المستفيدين، فيما صُنِّعت ورُكِّبت وأُهِّلت الأطراف الصناعية لـ49 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما قُدِّمت خدمات العلاج الطبيعي وتنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية، استفاد منها 293 مريضًا.ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.// انتهى //17:42ت م0169