الرياض 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واستنطلق غداً مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة الطائرة لدرجة الشباب بإقامة مواجهتين, الأولى تجمع الابتسام والترجي على صالة وزارة الرياضة بالقطيف, فيما يلتقي الخليج مع الصفا على صالة نادي الخليج بسيهات.وتتواصل بعد غدٍ الخميس منافسات الجولة بأربع مباريات حيث يحل الوحدة ضيفاً على السلام على صالة وزارة الرياضة, ويتواجه النصر والخويلدية على صالة نادي النصر بالرياض, ويلتقي الأهلي والهداية على صالة نادي الاتحاد بجدة, ويحل الاتحاد ضيفاً على الهلال على صالة نادي الهلال بالرياض.// انتهى //17:48ت م0172