الرياض 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسناقشت ندوة "دور الإبل في توحيد المملكة"، التي نظمها نادي الإبل بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامّة، فكرة إنشاء موسوعة ثقافية لعلاقة الإبل بالإنسان في السعودية.وجاءات الندوة التي عقدت أمس بمقر المكتبة فرع المربع بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وحضرها المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني وقيادات من المكتبة ومثقفون وأدباء ومهتمّون بالتاريخ ومُلاّك إبل.وتناول الباحث الدكتور إبراهيم بن علي الدغيري في الندوة حرص الملك عبدالعزيز -رحمه الله - على اختيار "النجائب" في إعداد جيشه في معارك توحيد البلاد والتزامه التام بنوعية إبله مع توكيل رجال أكفاء للإشراف عليها وتجهيزها على الدوام، مُبيّناً أن ذلك الحرص من المؤسس كان ينبع من عقليته السياسية والعسكرية الفذّة.وأشار إلى أن إنسان الجزيرة العربية ارتبط بالناقة والجمل في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والعسكرية والطبية والأدبية منذ الجاهلية، وبعد ظهور الإسلام حتى ما قبل اختراع السيارة، مُطالباً بكتابة موسوعة تضمّ التعامل الكامل مع الإبل من سكان جزيرة العربية من أبواب الشعر والألفاظ المُصاحبة المسكونة في اللهجة المحكيّة.وتضمّنت الندوة سرداً تاريخياً وأدبياً لكبار الشعراء في التاريخ العربي لمعايير الجمال لدى الإبل وما احتوته القصيدة العربية من ذكرٍ لأوصاف الإبل وألوانها ومواطن الجمال فيها.من جانبه، قدّم الدكتور سعيد بن عبدالله القحطاني الأستاذ الجامعي تأريخاً لدخول الملك عبدالعزيز للرياض واسترداده لحكم أبائه وأجداده ومرحلة استعداده للعودة من الكويت وما اتكأ عليه في ذلك من بعد سياسي وعسكري واستخدامه الإبل في معركة بناء الدولة.وحملت الندوة عنوانين إلى جانب العنوان الرئيس الذي قدّمه الباحث تركي بن ماطر الغنّامي وعرضاً من الدكتور سعيد القحطاني حول "استرداد الرياض على يد المغفور له الملك عبدالعزيز"، بينما طرح الدكتور إبراهيم الدغيري موضوعاً عن "دور الإبل في النقلة الحضارية للجزيرة العربية قديماً وحديثاً"، حيث تأتي الندوة الثقافية ضمن مذكرة تفاهم موقَّعة بين نادي الإبل ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، لتشمل تبادل الخبرات في مجال البحوث والدراسات حول الإبل، والاستفادة من مخزون المكتبة الثقافي والعلمي لدعم برامج النادي.// انتهى //18:02ت م0174