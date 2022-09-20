الأمم المتحدة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحاجة للعمل الجماعي للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية، مشدداً على ضرورة معالجة أزمة سوق الأسمدة العالمية بشكل عاجل .وأوضح غوتيريش، في كلمته خلال افتتاح المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين اليوم، أن لدى العالم ما يكفي من الغذاء هذا العام والمشكلة هي التوزيع، وإذا لم تستقر سوق الأسمدة، قد تكون مشكلة العام المقبل هي الإمدادات الغذائية نفسها.وأفاد بأن المجتمع الدولي ليس مستعدًا أو راغبًا في مواجهة التحديات الدراماتيكية الكبرى في عصرنا، حيث تهدد هذه الأزمات مستقبل البشرية ومصير الكوكب.وأشار إلى أن التقدم في القضايا الملحة أصبح رهينة التوترات الجيوسياسية، حيث إن العالم في خطر ومشلول والانقسامات الجيوسياسية تقوض عمل مجلس الأمن، وتقوض القانون الدولي، وتقوض ثقة الناس وإيمانهم بالمؤسسات الديمقراطية، وتقوض جميع أشكال التعاون الدولي.// انتهى //18:42ت م0180