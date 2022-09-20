الرياض 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسإعداد: لمى فهد السعيداحتفى العالم باليوم العالمي للرياضة الجامعية الذي يصادف الـ20 من سبتمبر من كل عام, إذ تكمن أهمية الرياضة الجامعية في مساعدة الشباب على تفريغ طاقاتهم واستغلال أوقات فراغهم في ألعاب مفيدة تساعدهم على بناء أجسادهم، فينشأ جيل قوي واعٍ قادر على إدارة وقته وحياته.ومن هذا المنطلق، يسعى الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية إلى بناء نموذج وطني للرياضة الجامعية يسمح له بتحقيق أهداف رؤية المملكة المرتبطة بالنشاط البدني والرياضي، من خلال رياضة جامعية ترتفع فيها نسبة المشاركين بمختلف قدراتهم ومستوياتهم وأهدافهم، لتكون الرياضة الجامعية من أكبر الداعمين لرياضة الوطن.وأكدت المشرف العام على المنتخب السعودي للسيدات لألعاب القوى هديل المالكي أن الرياضة الجامعية تعد وسيلة مهمة من وسائل بناء الأجيال الشابة وتنمية القدرات وإعداد الطلاب ليكونوا طاقة فاعلة في المجتمع، مشيرةً إلى أن ذلك يستلزم التخطيط السليم، وبذل الجهد، وتكثيف العمل من قبل الجامعات، بالإضافة إلى السعي الحثيث وتأكيد جودة العمل، فالشباب لديهم القدرة على العطاء الفاعل المستمر والعمل المتواصل والنشاط الدائم لتنمية مواهبهم التي تعززها رؤية المملكة 2030، ولا ننسى الدور الفعال الذي تقوم به الجامعات السعودية بشكل عام".وحرصت إدارة جامعة الأمير سلطان على تعزيز دور النشاط الرياضي في بناء شخصية الطالب، فنظمت عددًا من الأنشطة والبطولات الرياضية، وحرصت أيضًا على تنظيم دورة رياضية خاصة بها ضمن مبادرات الجامعة الرائدة، يُشارَك فيها العديد من الكليات والجامعات والهيئات التعليمية للمشاركة بشكل سنوي ودوري وعلى مدار الفصلين الدراسيين الأول والثاني من كل عام جامعي، وتشتمل هذه الدورة على البطولات الرياضية، بطولة جامعة الأمير سلطان لكرة القدم داخل الصالات، ولكرة السلة ولكرة الطاولة.وأطلق طلاب جامعة الفيصل "لجنة الخدمة والمجتمع" سباقاً ذا عشر عقبات حول الجامعة بهدف نشر ثقافة الرياضة للجميع، وتعزيز مفاهيمها المرتبطة بالصحة، من خلال المشاركة في بطولات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بكرة قدم الصالات للطالبات محققين بذلك المركز الثالث.ونتيجةً للجهود المميزة في تفعيل الرياضة الجامعية بمختلف ألعابها، حققت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن العديد من البطولات في مختلف الرياضات منها: بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية وبطولة المملكة النسائية للجودو، وبطولة المملكة للسيدات للريشة الطائرة، وبطولة دوري فيفا 21 ودوري الجامعات السعودية للرياضات الإلكترونية.وفي المقابل، حرصت جامعة الملك سعود على توفير العديد من الرياضات لطلابها ومنسوبيها مثل الرياضات الفردية أو الجماعية (كرة الطاولة - الإسكواش - ألعاب القوى – الشطرنج- الرياضات الإلكترونية - التنس الأرضي - الكاراتيه - التايكوندو - الجودو - والسباحة - وسباقات الجري والتحمل والماراثون). وتعزيزاً لهذه الجهود نظمت الجامعة العديد من البطولات التنافسية والمسابقات على مستوى الكليات, بهدف خلق فرص المشاركة في الأنشطة التي تعود بالنفع والفائدة على الطلاب والمشاركين من جميع النواحي البدنية، والصحية، والنفسية، والاجتماعية التي تعد أهدافًا للنشاط البدني بمختلف ألوانه وأشكاله.// انتهى //18:45ت م0181