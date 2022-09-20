الرياض 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة حفل اليوم الوطني الـ 92 الذي تقيمه وزارة التعليم بمقر ديوان الوزارة في الرياض مساء يوم الجمعة القادم 23 سبتمبر .وسيقام ضمن فعاليات الحفل معرض مصاحب يتضمّن عرض منجزات وزارة التعليم بما فيها منصات التعليم عن بُعد، والمقررات الإلكترونية، والطفولة المبكرة، والتربية الخاصة، إلى جانب ما تحقق من منجزات في تطوير المناهج والخطط الدراسية، وتقدم الجامعات السعودية في التصنيفات والمؤشرات الدولية، والأبحاث العلمية، كما ستشهد الاحتفالية تقديم "أوبريت" وطني بعنوان "هي لنا دار"، بمشاركة عدد من الطلاب والطالبات .من جهة أخرى فقد وجهت وزارة التعليم في وقت مبكر جميع الإدارات والمكاتب والمدارس والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمناطق والمحافظات والملحقيات الثقافية في دول الابتعاث والمدارس السعودية في الخارج بتفعيل مناسبة اليوم الوطني، من خلال إقامة الفعاليات والبرامج والأنشطة تحت شعار هذا العام "هي لنا دار"؛ استذكاراً لتاريخ توحيد الدولة على يد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- والاعتزاز برموز الوطن وتاريخه ومقدراته، واستشعاراً بأهمية هذه المناسبة وأبعادها الوطنية والتربوية للطلاب والطالبات.// انتهى //19:11ت م0183