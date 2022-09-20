تبوك 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسأكملت منطقة تبوك استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، من خلال حزمة من الفعاليات تنظمها عدد من الجهات الحكومية، تضمنت تزيين الطرق والشوارع والميادين العامة والمباني الحكومية والمنتزهات والمسطحات الخضراء في مدن ومحافظات المنطقة.وتبدأ أولى الفعاليات غداً وتستمر على مدى 4 أيام بتنظيم من هيئة الترفيه بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمحتوى ترفيهي وعروض متنوعة وأركان مختلفة ذات طابع وطني، وإطلاق للألعاب النارية يوم الجمعة القادم بحديقة تبوك المركزية.وتُنظّم القوات الجوية الملكية السعودية عرضاً بالطائرات يومَيْ الخميس والجمعة عند الساعة 5:45 مساءً بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، كما ينظم فرع وزارة الرياضة بالمنطقة وفي مدينة الملك خالد الرياضية بمدينة تبوك فعاليات كرة قدم الصالات للشباب وللكبار، ومنافسات في رياضة السباحة، وتقديم جوائز وهدايا للفائزين على مدى ثلاثة أيام بدءًا من الخميس.وفي جادة الأمير فهد بن سلطان وحديقة تبوك المركزية، تنظم جمعية الثقافة والفنون على مدى يومين فعاليات تتضمن المسرح التراثي والفنون والألعاب الشعبية، وأوبريت "أفرحي يادارنا"، "وسيف وعلم"، و"الراوي"، وركنًا للتصوير وآخر للفنون التشكيلية.فيما ستُقام بمركز بن عاصي للتراث والفروسية عروض للخيل ومسابقة لأجمل صور الخيل بالزي التراثي، وأخرى للأطفال، إضافة لإقامة عروض مسرحية وأسواق للأسر المنتجة، وأمسيات شعرية وقصائد للوطن، ومشاركة للفرق الشعبية بلوحات من تراث المنطقة.// انتهى //19:16ت م0184