مسقط 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر إقامته بمسقط اليوم، عضو مجلس الدولة بسلطنة عُمان الأمين العام السابق لمجلس الشورى العماني الشيخ علي بن ناصر المحروقي.ورحب معالي رئيس مجلس الشورى خلال الاستقبال، بالشيخ علي المحروقي، مثمناً بالأدوار البرلمانية التي قام بها خلال فترة عمله في مجلس الشورى بسلطنة عمان.بدوره أشاد الشيخ علي المحروقي بما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، والنهضة الشاملة المتحققة في المملكة في مختلف المجالات.واستعرض الجانبان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والامتداد التاريخي لهذه العلاقات، كما جرى التأكيد على أهمية العمل على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، لا سيما العلاقات البرلمانية، والحرص على التواصل المستمر على مختلف المستويات.جاء ذلك خلال رئاسة معالي رئيس مجلس الشورى لوفد المجلس في أعمال الاجتماع الدوري السادس عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.// انتهى //19:25ت م0185