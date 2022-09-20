نيويورك 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الباكستاني بلاوال بوتو زرداري اليوم مع عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وبحث الجانبان خلال اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:26ت م0186