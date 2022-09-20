واشنطن 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إسهام إضافي بمبلغ مليون دولار من خلال مكتبها الدولي لشؤون المخدرات وإنفاذ القانون لآلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار (IIMM)؛ وذلك لدعم جهود حماية الشهود في ميانمار.وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي اليوم، أن هناك حاجة واضحة وملحة لحماية الضحايا والشهود على الجرائم في بورما، مشيرة إلى أن المعلومات الموثوقة المقدمة من الضحايا والشهود على الفظائع المرتكبة في بورما تشكل تهديدًا للنظام العسكري، الذي يستهدف بنشاط الأصوات المعارضة من خلال الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء.وأضافت أن هذا الإسهام سيدعم جهود الآلية المستقلة لضمان حماية الضحايا والشهود، مع زيادة إمكان وصول الآلية إلى معلومات موثوقة مهمة عن الجرائم المرتكبة في نطاق ولايتها.// انتهى //19:29ت م0187