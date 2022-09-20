إسلام آباد 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسلقي جندي باكستاني مصرعه إثر هجوم نفذته عناصر إرهابية عبر الحدود المشتركة مع أفغانستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن مجموعة من الإرهابيين شنت الهجوم من داخل الأراضي الأفغانية تجاه نقطة عسكرية باكستانية في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان، ما أدى إلى مقتل جندي باكستاني.وأضاف أن القوات الباكستانية ردت على مصدر الهجوم وألحقت أضراراً في صفوف الإرهابيين.وقال البيان: إن باكستان تدين استخدام الأراضي الأفغانية للأنشطة الإرهابية ضدها، وتأمل من السلطات الأفغانية اتخاذ إجراءات فعلية للحد من تكرار مثل هذه الأنشطة في المستقبل.// انتهى //19:43ت م0189