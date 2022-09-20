نيويورك 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسرأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وفد المملكة المشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بنيويورك.حضر الجلسة الافتتاحية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //19:44ت م0190