جدة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، باسمه ونيابة عن أهالي جدة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتحول (مكتب مشاريع محافظة جدة) إلى (هيئة تطوير محافظة جدة).وقال سموه: "أرفع لمقامكم الكريم ولسمو ولي عهدكم الأمين أسمى آيات الشكر والعرفان بمناسبة إنشاء هيئة تطوير جدة، الذي يأتي استمرارًا لمتابعة وحرص القيادة -أيدها الله- على كل ما من شأنه رفعة وتقدّم الخدمات بمختلف مناطق المملكة؛ لمواكبة التطور الحضاري الذي تشهده في جميع محافظاتها".وأكد سموه أن الأمر الكريم بتحويل (مكتب مشاريع محافظة جدة) إلى (هيئة تطوير جدة) يعكس المكانة التاريخية لهذه المدينة كونها بوابة لمكة المكرمة ولقاصديها، وسوف يسهم هذا الأمر -بحول الله- في تعزيز مكانتها لتكون واجهة حضارية ذات مزايا اقتصادية وثقافية وسياحية فريدة.// انتهى //19:49ت م0192