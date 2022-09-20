جدة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة قرار مجلس الوزراء بتحول (مكتب مشاريع محافظة جدة) إلى (هيئة تطوير محافظة جدة).وقال سموه: "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم ولسمو ولي عهدكم الأمين -يحفظكما الله- أسمى آيات الشكر والعرفان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة تطوير جدة، التي سوف يكون لها دورها الكبير في تحقيق التنمية المستدامة؛ لتكون جدة واجهة جاذبة تُسهم في تعزيز مكانتها على جميع الأصعدة، وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لتكون جدة واجهة عالمية.وأكد سموه أن إنشاء هيئة تطوير جدة يُعزز الخطوات الرامية لأن تكون جدة ضمن أفضل 100 مدينة في العالم، مرتكزة في ذلك على الخصائص التي تمتاز بها من حيث موقعها الجغرافي ومقوماتها المتنوعة.// انتهى //19:50ت م0194