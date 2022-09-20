الدمام 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسرأَس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم، الاجتماع الدوري المرئي لبرنامج تحسين المشهد الحضري، مع الوكـلاء ومديري الإدارات، ورؤساء البلديات؛ لمتابعـة الجـهـود ومناقشـة ومتابعـة بـرامج وخطط تحسين المشهد الحضري، التي تأتي ضـمـن بـرامج أنسـنة المـدن وجـودة الحيـاة، وفقًا لأهداف الأمانـة؛ لإحداث الأثر الإيجابي في المدن والمحافظات بالمنطقة.واطلع معاليه خلال الاجتماع على عرض غرفة عمليات تحسين المشـهد الحضري، الذي اشتمل عـلى منهجية مرحلة الرقابة بمسار المعالجة الفورية، حيث تضمن الملخص التنفيذي لعملية الرقابة بمرحلة المعالجات الفورية، كما ناقش الخطة الوطنية لجهود البلديات في الرصد، واطلع على نماذج للرصد ضمن تسـوير المباني التي تحت الإنشاء، ومخلفات البناء والحواجز الخرسانية، وتغليف المباني للمباني أكثر من 3 أدوار .عقب ذلك، استُعرِضت استعدادات محطات الوقود لكـل مـن: بلـديـة محافظة الخـبر، والظهران، وبقيـق، وغرب الدمام، ووسط الـدمام، والجبيـل، حيث قُيِّمت (81) محطـة وقود، وجـاء التقييم من خلال ترخيص البلدية، والـدفع الإلكتروني، ونظافـة المحطـة، ومـدخل المحطـة، ومخـرج المحطـة، والمظهـر الخـارجي.إثر ذلك، استعرضت بلدية محافظة رأس تنورة، وبلدية محافظة النعيرية، عروض إنجازاتهما لتحسين المشهد الحضري، حيث تضمنت المعالجات والخطط والمبادرات التي تقوم عليها.وفي ختام الاجتماع، شدد معاليه على منح المحطات فرصة لتعديل أوضاعهم قبل التقييم النهائي، وتفعيل الرقابة عليها بعد انقضاء المدة المحددة لهم، ومخالفة المحطات ذات التقييم المتدني وإغلاقها، موجهًا بسرعة الانطلاق والتجاوب مع البلديات التابعة لها في التحول السريع للآلية الجديدة للمحطات، مؤكدًا أن ذلك من شأنه خدمة المجتمع والزائرين بشكل كبير، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، وهذا ما ينعكس على مستوى رضا المستفيدين بشكل كبير.من جهة أخرى، رفعت أمانة المنطقة الشرقية 1000 طن متر مكعب، من مختلف مخلفات الأنقاض مجهولة المصدر، رُحِّلت إلى المدفن، وذلك خلال يومين لحملة الأمانة التي أطلقتها مطلع الأسبوع الجاري، وتستمر شهرًا؛ لإزالة ورفع الأنقاض من حاضرة الدمام؛ بهدف تحسين المشهد البصري بالمنطقة، والمحافظة على النظافة العامة.وأوضح وكيل الأمين للخدمات محمود بن حسن الرتوعي أن الحملة تستهدف في مرحلتها الأولى إزالة ورفع أكثر من 38 ألف متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء من 200 حي بحاضرة الدمام، مشيرًا إلى أن الحملة تسعى للمحافظة على البيئة والنظافة العامة.وبين أن الحملة يشارك فيها 55 عاملًا، و 56 آلية مخصصة لرفع ونقل الأنقاض، لافتًا النظر إلى أن الحملة استهدفت خلال اليومين الماضين 4 أحياء حسب الخطة، حيث تعمل بشكل يومي حتى انتهاء أعمالها.وأهابت الأمانة بالجميع التعاون بعدم رمي الأنقاض ومخلفات البناء بشكل عشوائي، ووضعها في الأماكن المخصصة لها؛ وذلك حفاظًا على نظافة المدن لينعم الجميع ببيئة نظيفة.يذكر أن الإدارة العامة للنظافة قد أعدَّت خطة شاملة تستمر لمدة 30 يومًا لتنفيذ هذه الحملة، ضمن برنامج زمني لتحقيق أهدافها، والارتقاء بنظافة أحياء الحاضرة، وإيجاد بيئة صحية والحفاظ على جمالية المواقع العامة، إضافة إلى تسهيل العمليات التشغيلية لمعالجة مواقع تراكم الأنقاض التي تكون مصدرًا لتكاثر الحشرات.// انتهى //20:20ت م0196