نيويورك 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية البيرو سيزار رودريجو لاندا أرويو .وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون والبير، وسبل دعمها وتعزيزها لخدمة المصالح المشتركة، كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:21ت م0197