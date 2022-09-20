نيويورك 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسافتتحَ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي-اليوم- المناقشةَ العامة للجمعية العامة في دورتها السابعة والسبعين.وأكدَ كوروشي - في كلمته خلال الافتتاح- أن العالم يحتاج إلى حلول من خلال التضامن والاستدامة والعلم والمزيد من الإجراءات لأن التفاوتات وصلت إلى مستويات قياسية.وأشار إلى أن موضوع المناقشة العامة في هذه الدورة هو "لحظة فاصلة: حلول تحويلية للتحديات المتشابكة"، مفيداً أن الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة ستكون أساسية في التحضير لقمة أهداف التنمية المستدامة في عام 2023م، وقمة المستقبل في عام 2024م.وقال: في العام المقبل، سنقوم بتقييم ستة من أهداف التنمية المستدامة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه - وهو الأول منذ عام 1977م.ولفت الانتباه إلى أن هناك فرصة لإحداث فرق في حياة 2.1 مليار شخص يفتقرون إلى المياه النظيفة، داعياً إلى التعاون لجعل جدول أعمال المياه تحويلية وعملية وقابلة للتنفيذ قدر الإمكان.وأضاف كوروشي: خلال المناقشة العامة سنقوم أيضاً بتقييم إطار عمل سنداي والتوصل إلى استنتاجات لتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، ومن الضروري أن تؤدي هذه الفرص إلى نتائج جوهرية.//انتهى//20:45ت م0198