القاهرة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واساختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي المشترك (كليوباترا - 2022)، الذي نُفِّذَ خلال الأيام الماضية بالمياه الإقليمية الفرنسية.وأفادَ المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ - في بيان اليوم- أن التدريب تضمَّن عقد العديد من المحاضرات النظرية والبيانات العملية، والتدريب على أعمال الاستطلاع البحري، واعتراض الأهداف المعادية، ومكافحة التهديدات غير النمطية.وأشار إلى أن التدريب تضمَّن كذلك تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار (نهاري - ليلي)، والتدريب على تبادل الطائرات على أسطح القطع البحرية المصرية والفرنسية.//انتهى//20:45ت م0199