القاهرة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم وزيرَ خارجية بوروندي ألبيرت شينجيرو، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى - خلال اللقاء- بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة موضوعي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وقضية تمويل المناخ.//انتهى//20:46ت م0200