سياسي / وزير الخارجية المصري يلتقي نظيرَه البوروندي
الثلاثاء 1444/2/24 هـ الموافق 2022/09/20 م واس
القاهرة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واس
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم وزيرَ خارجية بوروندي ألبيرت شينجيرو، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وجرى - خلال اللقاء- بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة موضوعي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وقضية تمويل المناخ.
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20:46ت م
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