القاهرة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واستغلَّب فريق الزمالك المصري لكرة اليد على فريق مولودية الجزائر بنتيجة (31 - 26) في المباراة التي جرت بينهما اليوم، في إطار الجولة الثالثة للبطولة العربية الـ37 للأندية أبطال الدوري والكأس المقامة حالياً في تونس خلال المدة من 17 سبتمبر حتى 27 من الشهر الجاري.وبتلك النتيجة تصدَّر الزمالك المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، ليتأهل مباشرة لنصف نهائي البطولة بعد انسحاب فريق "أمل سكيكدة" الجزائري من المجموعة الأولى الذي كان من المقرر أن يلاقيه الزمالك في الدور ربع النهائي.يذكر أن بطل النسخة الحالية من البطولة العربية سيتأهل إلى كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022" المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.//انتهى//20:47ت م0202