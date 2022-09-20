مسقط 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واساستقبلَ معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مسقط اليوم، الأمين العام لمجلس الأمة بدولة الكويت عادل اللوغاني، وعددًا من المسؤولين في المجلس, جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الدوري السادس عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون.ورحَّب الدكتور آل الشيخ بالأمين العام لمجلس الأمة الكويتي والوفد المرافق، مؤكدًا عمق العلاقات بين المملكة ودولة الكويت الشقيقة.من جانبه، قدَّم اللوغاني شكرَه لرئيس مجلس الشورى على حفاوة الاستقبال، مستعرضًا آليات العمل البرلماني التي يعمل بها مجلس الأمة بدولة الكويت.// انتهى //21:07ت م0203