إسلام آباد 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري اليوم بنظيرته النرويجية أنكن هويتفيلدت، على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز وتنويع التعاون خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية وغيرها من المجالات.//انتهى//21:28ت م0205