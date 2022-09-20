الرياض 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسأجرى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في كرواتيا الذي يمتد حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.وأدى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين تكتيكية متخصصة.ويواصل المنتخب غدًا تدريباته، استعدادًا لمواجهة منتخب كرواتيا في افتتاح الدورة الودية التي يستضيفها الأخير بمشاركة منتخبي مقدونيا الشمالية وألبانيا بالإضافة إلى الأخضر.// انتهى //21:30ت م0206