جيزان 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واساجتمعَ معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم بمدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد أبو راسين، ورئيس وأعضاء الفريق البحثي لمشروع العود والصندل.وجرى - خلال الاجتماع- استعراض تقرير عن المرحلة الثانية لمشروع العود والصندل، حيث تعدُّ جامعة جازان شريكاً إستراتيجياً في تتفيذ المشروع بمنطقة جازان، كما تم الاتفاق على عقد عدد من الشراكات في المجال الزراعي, بالإضافة إلى تهيئة وتأهيل أبناء المحافظات الجبلية لدى الجامعة، وفتح المجال لطلاب الجامعة في التطبيق العملي لدى الهيئة وتوثيق الشراكات في الملكية الفكرية في الأبحاث المشتركة.// انتهى //21:35ت م0209