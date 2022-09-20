الرياض 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسعُقد الاجتماع الثالث لمديري الأمن العام بدول مجلس التعاون - اليوم - بمقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي - رئيس الدورة الحالية - الذي نقل للمجتمعين تحيات صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتمنياته لهم بالخروج بنتائج ترقى لتطلعات أصحاب السموِّ والمعالي.وألقى الأمين المساعد للشؤون الأمنية اللواء هزاع بن مبارك الهاجري كلمته، نقل من خلالها للمشاركين تحيات معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنياً لهم السداد والتوفيق في اجتماعهم الموقر.وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام البالغ والمشترك والمتعلقة بمتابعة نتائج وتوصيات اللجان الأمنية المشتركة، ومدى العمل على تنفيذها، بما يعزِّز الأمن الخليجي المشترك.// انتهى //21:36ت م0210