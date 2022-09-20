جدة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسعقدَ معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه - اليوم - اجتماعاً مع الممثل السامي لاتحاد تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميجيل موراتينوس، وذلك على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.وناقشَ الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بما في ذلك الجهود الخاصة بمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، والشراكة في نشر قيم التسامح والتعايش بين الحضارات والأديان.وأشادَ الجانبان بتبنِّي الأمم المتحدة يوم 15 مارس من كل عام يوماً دولياً لمكافحة الإسلاموفوبيا.// انتهى //22:15ت م0216